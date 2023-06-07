做生意真不簡單！有女子因租一樓店面做生意，卻遇到民眾屢次將機車停在騎樓下店門口「公告走道」，她和對方好言相勸「營業時通道拜託請勿停車，大家都是好鄰居」，卻反遭該民眾回嗆「騎樓並不是你一家店的，屬公設範圍，是全體住戶所屬空間，而原本我們這裡就是能停」，這樣的行為讓她不堪其擾，上網求助網友幫忙；對此網友則認為「請警方來告發囉」、「好好跟他講不聽，就送他罰單吧」。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，她無奈向網友求助表示「如果遇到惡霸要怎麼處理，店門口有貼營業時間請勿停車，然後一位『惡霸』故意停在公告上，開門好聲好氣請他營業時間可以停別處」，反而遭到「惡霸」回嗆「你們才剛搬來，我在這住很久了，這邊本來就是我們停車的地方」。

一樓店家外「公告通道」遭民眾屢次停車，女子向對方好言相勸，竟反遭回嗆。店家勸說(左圖)、騎士回覆(右圖)。（翻攝自臉書爆料公社二社）

對於這樣的狀況女子非常困擾認為，這輛機車每天都來停，而且停在中間，店門口都快成為「惡霸」的停車位，後來女子也在該機車上留下紙條，希望對方能夠配合，但沒想到對方直接把紙條回貼，還造成店面的玻璃門上留有膠帶殘膠，對方的行為讓她不堪其擾。

從女子貼上的紙條可見，其內容寫著「營業時通道拜託請勿停車，大家都是好鄰居，請多照顧謝謝」，而對方的回應內容寫著，「騎樓並不是你一家店的，屬公設範圍，是全體住戶所屬空間，而原本我們這裡就是能停」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「檢舉就好，看是他的錢能撐還是他的脾氣能撐」、「請警方來告發囉」、「好好跟他講不聽，就送他罰單吧」、「騎樓叫警察來開單啊！誰都不要停」、「騎樓本來就不能停車，叫警察來開單就好，多開幾次所整棟都不要有人停」、「請房東去幫忙從中協調」、「一樓地如是房東的就商量看看坡坎做高，誰都別想停」。