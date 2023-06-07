綜合所稅結算申報已於5月31日截止，但仍有民眾因為一時疏漏沒有申報或是漏報所得。財政部北區國稅局基隆分局呼籲，民眾應儘快到戶籍所在地的國稅局補報繳，以免受罰。

基隆國稅局表示，依《所得稅法》相關規定，若民眾全年綜合所得總額，低於當年規定的免稅額及標準扣除額合計數，以今年來說，也就是去年所得總額低於21.6萬元以下的民眾，可以不用辦理結算申報。

換言之，如果所得超過21.6萬元，就應該辦理結算申報。國稅局指出，若納稅義務人沒有依規定辦理結算申報，經稽徵機關調查發現應申報課稅之所得有漏報情事者，除補稅外，另外還將按漏稅額加以處罰。呼籲有漏報所得或未申報之民眾，請儘速補報以免影響個人權益。

國稅局基隆分局同時表示，已透過網際網路辦理申報有應檢附的其他證明文件或單據之民眾，應於112年6月12日前逕送（寄）戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所屬分局、稽徵所或服務處代收。