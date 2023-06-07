中國大陸的一帶一路倡議今年邁入第10年，外界關切其對外債權現況。對於中國是否加入巴黎俱樂部，前中國人民銀行（大陸央行）行長周小川表示，巴黎俱樂部是「富人俱樂部」，而中國還是發展中國家，兩者性質不同。但他坦言，中國應思考未來在債務重組中的角色，以及於國際多邊方面的安排。

巴黎俱樂部是由多個債權國國家組成的非正式組織，目前由全球22個國家組成，成員包含來自北美、歐洲、亞洲和大洋洲等多個富裕國家，專門為負債國和債權國提供債務安排。據世界銀行3月一項研究，中國已超越美國，成為全球發展中國家的最大債權國，但中國仍非巴黎俱樂部成員。

由復旦大學經濟學院等主辦的「一帶一路若干經濟問題分析」講座，7日邀請周小川進行演講。他表示，中國多年參加巴黎俱樂部的工作組會議，2016年二十國集團（G20）杭州峰會時，西方曾強烈呼籲中國加入該俱樂部，但由於中國內部未形成一致意見，因此未成為正式成員。他認為，巴黎俱樂部是「富人俱樂部」，帶有殖民主義的影子，而中國還是發展中國家、「窮哥們」，性質不同。

但他指出，實際情況是，巴黎俱樂部負責就重組方面出主意與措施，有時候若不參加，最後也就生效了；因此中國要考慮，未來在債務重組中的角色、於國際多邊方面該如何安排。他說，對於多邊機構，各方看法也不同，多邊機構雖聲稱關注發展中國家，但實際上幫助西方國家較多。

談及處理債務的多邊機制建設，周小川說，中國雖支持多邊主義，但在債務問題上，應釐清目前多邊規則的程度、多邊機制是否已建設好？對此他認為「其實還差得很遠」，相關機制的變化、批評意見很多；多邊官方債務與多邊私人債務之間的爭議也很大。因此，多邊機制不是簡單的遵守規則問題，而是需要不斷研究、討論與建設的。

周小川另建議，未來中國應關注應對氣候變化的綠色投資。中國先前已承諾不再對一帶一路新建媒電廠，且中國在太陽能、風電、核電、電動汽車、儲能等方面都具有優勢，也可減少西方對中國高碳排放的指謫。如此一來，一帶一路的投資應該在國際上更有說服力，而非因外界說法而進入萎縮。

被問及青年就業問題時，周小川主張，中國產能過剩、儲蓄率過高，反映在國內尋找投資項目的機會逐漸遞減，加上國際外部條件不好（脫鉤、去風險化等），因此中國更要關注一帶一路的機會。

他說明，中國在一帶一路中可發揮比較優勢，也會創造很多就業機會，但這些就業機會不見得只表現在對方國家，如材料、設備等許多項目都能在中國國內製造並創造就業機會。因此談及工作問題時，不可忽視一帶一路。