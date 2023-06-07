俄羅斯軍方聲稱，最近幾天已經成功阻擋了烏軍大規模反攻行動，摧毀了100多輛裝甲其，其中包括8輛德國製造的豹 2主戰坦克 (Leopard 2 MBT)，並且還發布攻擊直升機的作戰影片以佐證。不過影片中的目標是不是豹2，引發了討論與爭議。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯官媒塔斯社(TASS)援引軍方的說法稱，「烏克蘭軍隊在頓內次克南部地區的軍事行動遭到挫敗，他們損失了超過1,500名軍人、28 輛坦克，109輛裝甲車。其中8輛德國製造的豹式坦克與3輛法國製造的 АМХ-10偵查坦克也被擊毀。」

這份戰報發布之後，烏克蘭第一時間出面否認，表示他們在該區域並沒有那麼多的部隊。

6月6日，俄羅斯國防部公佈了一段Ka-52攻擊直升機的光電觀瞄系統紀錄，證明這架直升機成功摧毀了烏克蘭坦克，在這段夜視影片中，直升機發現3輛停止的坦克(疑似)，然後其它發射反坦克飛彈，幾秒鐘後，這個疑似坦克的目標被擊毀。

但是，西方觀察家認為，這架Ka-52直升機根本就是打錯目標了，錯把農用機械當成坦克。

公開情報網OSINT推特號Status-6表示，這目標在輪廓就完全不像坦克，沒有120 公釐砲管、槍塔，甚至不是履帶系統。

烏克蘭武器現況(Ukraine Weapons Tracker OSINT)補充說，經過比對，那是很尋常的農用設備，噴灑器兼收割機。

The Russian Ministry of Defense has released a video showcasing the destruction of foreign armored vehicles, with Russian media asserting that Leopard 2A4 tanks are among them.



However, verifying the accuracy of this information proves challenging.



pic.twitter.com/AZLESDQOhj — 301 Military (@301military) June 6, 2023

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除了外型不像之外，直升機駕駛可能也知道他們打擊的不是坦克。因為直升機射手說：「讓我們來測試吧！」這話的語境不像是面對決西方最好的坦克時，所會說的話。

這不是俄羅斯第一次聲稱摧毀了豹 2，但卻提出了最沒有說服力的證據。到目前為止，還沒有確實證據證明，烏克蘭豹式坦克有任何損失。