柯叔元於電影《化劫》飾演最帥廟公。（台北双喜電影提供）

于子育於電影《化劫》飾演最強女道士。（台北双喜電影提供）

導演施文翰（左起）、柯叔元、于子育、原著笭菁出席《化劫》記者會。（台北双喜電影提供）

台版華倫夫妻現身！「最強女道士」于子育、「最帥廟公」柯叔元於今（7日）出席《化劫》記者會，攜手導演施文翰、原著笭菁，還原《化劫》背後的驚悚真人真事，提及拍攝過程遇多起靈異事件，導演分享在渺無人煙的地方取景，耳機內竟還聽到附近人聲討論「有人在拍片」，竟是因為拍片前忘拜拜，沒跟地方神靈打招呼。

在《化劫》中飾演夫妻檔的柯叔元與于子育，2人第一次合作就直接飾演夫妻，默契竟好到不行，柯叔元笑稱在電影中他根本是于子育的「書僮」，女主外、男主內，隨時老婆有需要什麼就趕緊遞上，雖然2人在電影中聚少離多，但不影響夫妻之間的感情，柯叔元還趕緊補充：「老婆是戶長，我顧家顧小孩。」在電影中，柯叔元剪了一個「鍋蓋頭」，身形還微微發福，柯叔元笑說自己只是沒減肥，沒想到配上這個角色效果奇佳，讓他一度覺得飾演「小胖」的劉子銓才是自己的親兒子，兩人皆身形圓潤。

導演施文翰也大讚，有柯叔元在現場十分安心，他就像大家長一樣協助每個人，還負責當口音教練，誰台語講得不夠「輪轉」柯叔元還會協助糾正，到後來柯叔元竟背下所有的人台詞，在現場擔綱提詞機。柯叔元也會即興演出增加真實感，電影中飾演柯叔元兒子的黃冠智，就頻頻被巴頭。柯叔元表示，這才是「打鬼一家人」，也笑說：「我打兒子，老婆打我，就知道這個家誰是老大。」

于子育在電影中擔綱最強女道士，柯叔元在家顧廟支撐家業，她則在外替兒子消業障，畢竟兒子是帶著天命出生的，並非一般人。提到拍攝過程，有許多需要唸咒的橋段，于子育表示這些咒語都非臨時起意，而是真的請老師指導，將原本法會用的咒語縮短。而在唸咒過程需要耗費不少內力，不像大家想像中如此簡單，于子育也為此吃了不少苦頭，拍片現場還要披上道袍，更表示她每次下戲都會燒聲。

《化劫》改編自華文靈異天后笭菁的經典恐怖名作，該故事本身改編自真人真事，原著笭菁在現場還原真實故事，當年自己的友人因入錯廟、拜錯神，被「魔」上身，最後竟變得人不像人、鬼不像鬼，在家還會飛上神桌，要家人膜拜自己，請神容易送神難，最後雖請高人協助驅魔，但竟被告知隨時有可能回來，而該位友人最後仍然消失於朋友之間，不知去向。