鋼琴家史蒂芬．賀夫疫後來台，攜手音樂老友呂紹嘉合演「拉四」。（國家交響樂團提供）

曾以拉赫瑪尼諾夫全本協奏曲專輯獲得英國留聲機大獎的鋼琴家史蒂芬．賀夫，在疫情後再度來台，對拉赫瑪尼諾夫作品有深入研究的他，將與指揮家呂紹嘉、國家交響樂團（NSO）合作，演出拉赫瑪尼諾夫的g小調第四號鋼琴協奏曲。

賀夫被《經濟學人》評為二十位在世博學家之一，結合傑出的鋼琴家生涯與作曲家及作家，他成為了第一位獲得麥克阿瑟獎學金的古典演奏家，多次來台演出，也令樂迷朋友留下深刻印象。

賀夫表示，這是第四次與NSO合作，其中一次是美國巡演，「我非常喜歡台灣的觀眾，也了解這裡有非常多人在學習音樂。很開心能再次來到台灣，並為大家帶來拉赫瑪尼諾夫的第四號鋼琴協奏曲，此曲更是我最喜歡的樂曲之一。」

賀夫表示，這首作品誕生於拉赫瑪尼諾夫的生命晚期，「當時的他不確定自己在世界的定位，也擔心自己有點過氣。他熱愛過去美好的一切，卻也深知他必須迎合當代潮流與喜好，而這些靈魂中的騷動不安，都在這首樂曲中呈現。在此曲誕生一百年後的今天，我們仍可感受這是一首多麼非凡經典的作品，不論是對樂團、鋼琴獨奏家，還是觀眾來說，相信都是一首精彩可期的曲目。」

呂紹嘉表示，和賀夫已是多年老友，這場音樂會另一首曲目蕭斯塔科維契的第八號交響曲，是一部非常龐大的史詩級作品，「納粹德國進攻蘇聯，一開始勢如破竹，1943年開始情勢轉變，俄軍全軍覆沒，俄國要展開反擊的轉機，這個時機點寫出這首第八號交響曲，可以看見作曲家與人民同一陣線。」

呂紹嘉表示，蕭斯塔科維契是一位很會在作品中隱藏密碼的作曲家，「他曾說第七號及第八號交響曲都是他個人的安魂曲。他想表達的是一般人民、尤其知識分子所受到的不公平箝制及身處被壓迫的環境，是非常沈痛、龐大，如臨大災難的感覺 ，是一部非常偉大、心靈會得到洗滌的作品。個人非常期待與大家分享這首音樂，尤其現在世界巨變的時代，有很多的問題值得我們深思，音樂超越時空，讓人去面對世界的本質，我認為這首曲子就是如此特別。」

演出將於6月9日在台北國家音樂廳、6月10日在高雄衛武營音樂廳登場。