台塑表示，5月營收比4月微幅增加，至於6月營收預期與5月相當；整體而言，第2季因全球新增石化產能持續開出，且美國石化同業挾低廉原料成本優勢大量出口，加上大陸經濟復甦不如預期，拖累市場行情，預期第2季各產品平均價格低於第1季，因此，台塑預估第2季營收比第1季微幅衰退，不過，第2季有現金股利32億元入帳，可挹注單季獲利。

台塑進一步談到第三季，由於第3季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統旺季，加上大陸為強力刺激經濟及提振內需，以發放消費券及擴大貸款等方式，鼓勵民眾購買新能源汽車，並推出進一步扶持房市措施，石化產品需求可望增加。台塑第3季共8個廠配合歲修，與第2季8個廠，不過，大陸經濟在刺激政策下 可望緩步復甦，因此，預估第3季開工率86%將略高於第2季85%。

南亞表示，有鑑於電子材料雖處於淡季，惟因汽車電子化程度提高，且太陽能光電、儲能等相關領域應用仍佳，加上塑膠加工產品持續受惠於解封後旅遊、餐飲業復甦，故預期6月營收較5月略增。至於第2季，因為美國地區乙烯具成本優勢，德州乙二醇廠恢復生產，產銷量增加，且聚酯瓶用粒進入旺季，外銷量增加，且下游開始備胚，聚酯絲交運量回升，故第2季營收會相較第1季略增，但會相較去年同期減少。展望第3季，市場普遍預期經濟情況已近谷底，加上AI等新科技應用搭配電子產品的推出，預期下半年將比上半年好，營收可望逐季增加，第3季營收可望比第2季略增。

台化表示，6月石化ARO-3和SM-3兩個大型廠定檢完成恢復正常生產，預期台化合併營收會比5月增加，主要是售量增加有利，但石化產品價格下跌售價影響會不利。至於第2季合併營收，則和先前預估一樣，將比第一季減少，量價皆不如第1季。

台化談到，石化、塑膠產5月依然是跌勢，而且平均跌幅比4月大，主要是需求端弱、供應端供過於求，不過5月WTI平均跌9.8%、 輕油跌12%，但石化塑膠產品跌幅超過輕油的只有苯、丁二烯而已，成本已逐漸減輕，加上國際煤價每噸已在150美元以下，石化業經營壓力慢慢舒緩中，只要需求端拉動，供應端節制，市場可望轉趨健康。

台塑化表示，6月4日OPEC+會議沙烏地阿拉伯7月決定單獨額外減產100萬桶/日，為期一個月，且視情況可能延長，加上去年11月 OPEC+減產200萬桶/日，今年5月擴大減產166萬桶/日，總計OPEC+減產達466萬桶/日，約佔全球油品需求4.7%，加上美國債務上限危機解除，6月美國聯準會應會暫停升息，預期總體經濟影響油價的壓力逐漸緩解，油價可望緩步回升，但大陸製造業復甦不如預期，且土耳其可能重啟伊拉克北部原油出口(45萬桶/日)，將使油價漲幅有限。

台塑化預期，6月煉油廠煉量維持45.8萬桶/日(85%)，輕油裂解廠因下游需求持續疲弱，OL#2及OL#3預計降至85%運轉。