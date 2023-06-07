台北國際食品展將於14日至17日在台北南港展覽館舉行，縣府7日舉行記者會展示17廠商的產品。（周麗蘭攝）

台北國際食品展將於14日至17日在台北南港展覽館舉行，雲林縣府設立「雲林良品館」，攜手縣內17家優質廠商參展，包括國產產銷履歷美味鮮豆包、番茄面膜益生菌、濁水米醬禮盒、咖啡、花生醬、日曬蔬果麵等。

雲林縣石廟雜糧生產合作社與本地農民契作種非基因改良大豆，生產有履歷的美味鮮豆包，目前正申請清真認證。雲林縣府農業處今年評選出17家參加台北國際食品展參展廠商，石廟合作社是其中之一、也是首次參展的廠商。

做成婚禮小物的日曬蔬果麵。（周麗蘭攝）

17參展廠商的產品令人耳目一新，包括美味鮮豆包、番茄面膜益生菌、苦茶油、鮮芋漿、濁水米醬、猴頭菇茶包、橡木桶蜜釀咖啡豆、花生醬、黑金剛花生糖、鳳梨鮮果萃、烏魚子、糙米蝦餅、蔬果麵、冷凍蒸氣花生、黃金醬筍、麻辣豬三寶等。

農業處長魏勝德表示，雲林良品機制評選出來的產品將集中在南港展覽館的四樓，有些大廠商獨立設攤，4天展期中最後一日（17日）開放一般民眾參觀，前3天以專業買家及同業為主。

魏勝德說，4天展期將邀請廚師、咖啡師，指導大眾如何使用雲林良品輕鬆做菜吃出健康，展現雲林精緻農業的成果，為優質產品創造更大商機。

參展的17家廠商。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善表示，四月間她帶團參訪新加坡食品展、馬來西亞的超市，雲林業者信心大增，一家加工甘藷的廠商收到許多訂單，是最大贏家，她相信有了冷鏈技術加值，雲林縣蔬果行銷更如虎添翼。

張麗善也呼籲，全縣目前已有737項雲林良品，業者間要「山海異業結盟」，互設展售櫃，就如食品展一樣，爭取更多曝光率，讓消費者採購更便利，一次把雲林的山、海農特產帶回家，例如西螺醬油可找古坑咖啡、北港花生油結盟，互相支援也互惠。