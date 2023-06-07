根據國巨公布的營收數字，單月營收已經連續三個月守穩90億元大關，5月雖有五一長假，月營收仍舊守穩9字頭。

國巨表示，5月合併營收與上月持平，主要是供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。