國巨5月營收連三月持平 年減14.5％ 17:302023/06/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國巨(2327)今(7)日公布5月自結合併淨營收為90.07億元，單月營收與上月持平，但較去年同期減少14.5％；累計1-5月自結合併營收為441.14億元，較去年同期減少13.2％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據國巨公布的營收數字，單月營收已經連續三個月守穩90億元大關，5月雖有五一長假，月營收仍舊守穩9字頭。 國巨表示，5月合併營收與上月持平，主要是供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。 #國巨 #數字 #月營收 #單月營收 #較去年同期 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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