愛爾達（8487）7日舉行股東會，董事長陳怡君表示，在3月份WBC世界棒球經典賽的加持下，愛爾達收視率創下自2021年以來新高，助攻單月營收1.53億元新高，累計1～5月營收達4.15億元，較去年同期的2.56億元，大幅成長62.11％，主要受惠於收視率分潤大幅增加、OTT收費會員數穩定增長，且兩大營業項目亦推升上半年獲利成長動能。

扮演國際體育賽事轉播領頭羊角色的愛爾達，展望2023年下半年營運，7月28日起愛爾達將轉播成都世大運、9月23日轉播杭州亞運。此外，例行性賽事包括每天四場美國職棒直播，搭配獨家轉播賽事如BWF羽球賽、WTT桌球賽、英超／歐冠足球賽等，可望衝出收視熱度、訂閱數也將持續往上攀升，愛爾達對於全年營運展望非常樂觀，並看好2023年業績再登高峰。

此外，NCC日昨審查通過愛爾達5個新設頻道申請，包括9月亞運期間的臨時性頻道愛爾達亞運1~3台、4K內容為主的INULTRA體育休閒頻道，以及主打國內基層運動賽事轉播的愛爾達體育4台，使得愛爾達電視網的家族頻道成員擴大至15個頻道之多，內容亦橫跨體育、影劇、綜合、音樂、休閒與寵物。

陳怡君強調，愛爾達打造的多元化的收視經營策略，未來除可以再進一步服務觀眾之外，預計今年9月下旬全新開台的數位內容頻道業務，也將帶動愛爾達營收業績的另一波成長。愛爾達股東會亦通過2022年盈餘分派案。愛爾達2022年營收9.81億元，年增5.05％，稅後淨利6,114萬元，每股稅後純益（EPS）2.81元，較2021年追溯調整後之2.04元成長37.75％，股東會亦決議通過配發現現金股利每股2.2元，現金殖利率達6.29％。

陳怡君強調，2022年愛爾達不論是在營收、稅後純益、每股盈餘、現金股利，皆創下愛爾達成立20年以來的歷史新高。特別值得一提的是，愛爾達股東的權益報酬率（ROE）更高達20.39％。