為鼓勵老師採用國中教案教學，證交所辦理一系列推廣宣導活動，有教學回饋金獎勵機制，提供每位申請老師教學獎勵金3,600元，共計60位獎勵名額。

另為鼓勵國中老師在課堂上使用分齡教案，證交所建置互動式的證券知識大富翁遊戲平台，讓學生在寓教於樂中能輕鬆學習。並提供教師每班級1,200元獎勵金（每位教師最多3個班級），共計60位老師（最多180個班級），作為評量學生學習成果獎學金。

國中教案為傳授基礎投資理財觀念，內容主軸以「證券市場」為主，設計教案課程分為「消費、儲蓄」、「證券市場簡介、理財投資工具」、「股票、基金」、「定期定額及小額投資、理財工具的風險與投資報酬率」、「金融防詐騙」等五個主題。

6日發表會由證券界、教育界共襄盛舉，證交所總經理簡立忠指出，為求教案能符合國中學習年齡層需求，歷時半年，設計出合宜的國中教案，作為全國國中老師教學參考使用，冀分齡教案能讓年輕學子在踏入金融市場前，先充實自身應有的基本理財知識、投資觀念及風險意識。

證期局副局長張子敏長指出，金融理財力已成為每個人都必須具備的基本能力，從小培養正確的理財觀念和投資習慣；希望透過這份教案，協助國中老師掌握理財投資基礎之事，能以活潑生動的教學手法，激發學生學習興趣，進而提升學生金融素養。

北市教育局國教輔導團執行秘書李朝盛說明，這份投資理財教案不只介紹知識，更讓學生學習組織整合的能力，並讓學生在國中階段認識「消費」的影響性、「儲蓄」的必要性和「投資」的重要性，有助於提升國中生的金融養成與投資意識。