桃園警分局為提升治安、交通及為民服務品質，6日在該分局5樓禮堂召開「桃園區社區治安會議」，由副分局長林友銘主持，廣邀轄內民意代表、里鄰長、機關行號、各級學校、金融機構、公寓大廈管理委員會、協勤民力及轄區里民參與，警察局督察長沈炳信亦率相關科室主管出席。

會議開始前，便由「牽手泰」舞蹈團體精采的表演拉開會議序幕，象徵著桃園成為一個文化民族交融的多元國際城市，也讓與會人員都能感受到滿滿活力及熱情能量。而在治安工作報告中，針對當前防制詐欺、打擊毒品、反賄選、交通安全、監視器及性暴力犯罪防治等重點項目強化宣導，與會民眾針對轄區治安及交通提出意見及建言，並由分局逐項回應，提出改善及相關策進作為。

林友銘表示，治安方面，打擊詐欺、安居緝毒、肅槍掃黑為當前重點工作；交通方面，持續透過安全宣導和執法行動，以保護每個行人及駕駛人安全。藉由舉辦社區治安會議能與各界代表意見交流，回應民眾需求，以強化社區營造力，實踐治安問題導向、服務導向的社區警政精神，進而提升民眾法治觀念，成為警察的治安夥伴，並藉機強化反毒品、反詐騙、反賄選、交通安全及婦幼安全等宣導，落實「治安社區化」政策；期能警民一家、互相協助，透過警察同仁及義警民防、守望相助隊等民力合作，使桃園區成為「治安平穩，交通順暢」的幸福家園。