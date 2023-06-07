南投縣議員林儒暘在臉書發文，要教育處將該校長停職調查，同時調查教育系統和警方是否曾吃案，揪出杏壇害群之馬。（楊靜茹攝）

國小校長遭指控長期對學童性騷擾，南投縣議員林儒暘在臉書發文，強調已聯繫關懷爆料被害人，得知該校長以威權對學童性騷擾，甚至2015年曾有相關爆料「每屆都會交1個可愛的小女朋友，舉凡牽手、喇舌、出去比賽開房間」等，他要教育處將該校長停職調查，同時調查教育系統和警方是否曾吃案，揪出杏壇害群之馬。

林儒暘說，他6日發現該爆料貼文，馬上聯絡爆料的被害人，她述說當時受害過程，得知該校長任教近30年期間，每年都有2、3名學童受害，若指控為真，難以想像有多少名學童遭摧殘。

林儒暘說，有多名受害者表示願意出來指控，並且對過程指證歷歷，如「在家幫忙補習結果教導舌吻」、「在學校校舍親密接觸被其他學生目擊」等等，簡直匪夷所思。

進一步發現2015年也有相關爆料，「每屆都會交一個可愛的小五小六的學生當女朋友，舉凡交換日記、牽手、喇舌、出去比賽開房間」、「據說家教班時帶一個女生進房間上下其手(事後有給2000元)，另一個則是某次中午午休帶進廁所的工具間... 」。

林儒暘說，他要求教育處應立即將這位校長停職調查，並啟動性平會議，並調查過去有無吃案情況？是誰在校內吃案？不能讓不適任的狼師繼續待在學校內，嚴謹調查，毋枉毋縱。南投縣政府已要求校長暫離工作崗位，等待調查，務必要水落石出。

林儒暘認為，師長擁有權威性，很多孩子不懂得拒絕，也常被利用崇拜情感，成為權勢性騷擾及性侵受害者，教育處也要加強老師、學生的性平教育，認識性騷擾樣態及了解自己身體的自主權，並了解申訴管道，才能保護自己。