國民黨北市第5選區（北中正、萬華）立委選戰，至今尚未決定參選人選。藍營北市議員應曉薇6日接受廣播節目專訪時，表示自己之所以最後2個禮拜才參選，是因為在等高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰投入選戰。不過面對外界力勸，韓冰則予以婉拒，表示目前專注於研究所學業，並無參選計畫。應曉薇今(7日)發文強調，既然沒有更優秀的年輕黨員投入選舉，她決定當仁不讓參選，十年磨一劍寶劍出鞘，一定能贏下中正萬華的立委選戰。

應曉薇表示，關於她的同事郭昭巖既然主動提起，原本傳出地方有人想請韓冰來中正萬華選立委的傳聞，覺得有必要解釋一下。她一直都支持年輕人從政，之前已講過很多次。只是目前沒有更優秀的年輕人，願意投入中正萬華區立委選舉，國家更需要專業、正直的戰將進立院的時刻，她決定當仁不讓參選，「因為只有應曉薇能贏！」她在本屆議員選舉拿下了第一高票，這也是中正萬華區鄉親對應曉薇的肯定與疼惜。

應曉薇提到，她是一介平民，沒有政治家族背景，從2010年投入政壇，靠著正直、善良、專業，以及投身公益的初衷，加上中正萬華鄉親多年來大力支持與肯定，讓她能夠一路為鄉親服務。中正萬華的立委，國民黨已經失去了八年，既然沒有更優秀的年輕黨員同志願意投入選舉，唯有她能贏，而且她也最適合的情況下，這次非得站出來不可。「我說了，我十年磨一劍，這次寶劍出鞘，一定能贏下中正萬華的立委選舉！」

應曉薇強調，她一本初衷，希望未來讓有志從政的國民黨年輕世代，能夠加入中正萬華地區的民代行列。在她選上立委後，她承諾會提攜更多年輕人進入政壇服務，不只替國民黨，也要替國家儲備人才。國民黨需要更多，像韓冰一樣的年輕世代出頭，才能讓中華民國的未來更光明。「但此刻立院需要應曉薇，也只有我能贏！」並呼籲支持者在初選力挺應曉薇。