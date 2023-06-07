近來臉書「RISU外流社團」引發各種抵制，不過有時可能導致無辜者受害。一位因加入社團遭到公審的男子表示，有些人可能是因為想看外流片而加入，「但我離開社會3年，前陣子才剛從監所出來」，出獄後根本沒用臉書，結果也因為加入外流社團被公審，讓他忍不住直呼，「真的是直接一個倒彈（厭惡噁心）欸」。

原PO在Dcard發文表示，有些人真的為了看外流片加入社團，那些人被公審、抵制他沒意見，「但我離開社會3年，前陣子才剛從監所出來，回來連臉書都沒使用，我怎麼知道自己被加入那種鬼社團？」，沒想到卻因此遭到朋友封鎖臉書後公審。

原PO透露，原本他不知道自己被公審，是和過去同學吃飯時才被告知，「阿不就還好還有人跟我說，知道我的為人，才沒有誤會我」；原PO透露，他當初是因觸犯槍砲彈藥刀械管制條例而入獄，他犯過刑法上的錯，但不代表會看外流片，「不懂這樣公審一些不知情的人，跟那些公審被外流的人有什麼不同」。

對此，許多網友紛紛回應，「話說我在裡面都沒看到有外流啊，那些說有外流的真的有看過嗎？」、「笑死，一堆人是新聞報出來後瘋狂加進去的」、「我相信你不是有意加入的，因為前幾天反RISU風潮正起時，我點進那些社團查看有哪些臉友加入，還沒點底下的加入按鈕才剛點進明細，右下角就轉成已加入了，嚇到立馬退出～」。

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