台灣指數公司擬新編的5個指數包括：「加權指數系列指數」擴增「綠能環保類指數」、「數位雲端類指數」、「運動休閒類指數」、「居家生活類指數」等四項新產業類別指數，以完整記錄各上市產業股票整體行情的綜合表現。

另新編「台灣全市場新經濟產業指數」涵蓋這四項新產業的上市櫃股票，7月3日編製發布，由證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

證交所自68年起，自發行量加權股價指數成分股，依上市公司產業類別劃分暨調整要點，歸類之上市公司產業，依分類方式的發展及市場需求，陸續編製「加權指數系列指數」。

證交所考量新經濟產業應用科技日新月異，以及追求永續發展的營運模式，且為使具特色的上市公司發揮群聚效應，修正「上市公司產業類別劃分暨調整要點」，7月3日起增加「綠能環保」（12家）、「數位雲端」（4家）、「運動休閒」（15家）及「居家生活」（11家）等產業類別。

此次台灣指數公司配合增編「綠能環保類指數」、「數位雲端類指數」、「運動休閒類指數」及「居家生活類指數」等4檔指數，新編指數之所屬產業類別皆為國際新興產業發展趨勢，也是政府推動的重點產業，值得詳加關注，投資人也可運用「加權指數系列指數」四檔產業指數走勢，聚焦新經濟發展趨勢、掌握新興產業脈動。