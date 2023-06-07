繼寶特瓶回收利用，新光合纖（1409）7日宣布正式跨入衣物回收領域，讓促進循環經濟更向前邁進一步。

新纖指出，已與全球循環材料領域的創新者Ambercycle布建立戰略（技術）合作夥伴關係，以實現服裝循環再利用，共同推動循環材料生產規模擴大，進一步推動產業循環經濟，減少塑膠廢棄物對環境的影響。

新纖表示，自2021年以來，Ambercycle就和新纖緊密合作，開發和生產含有cycora®材料的高性能紗線。

此次合作，新纖強調，旨在利用Ambercycle的再生cycora®材料加速生產優質高性能紗線，以滿足行業日益增長的需求。

Ambercycle也指出，與新纖合作共同推動循環材料的產業發展，可透過紡織品到紡織品的再生材料循環使用，將通過減少排放、最大限度地減少對原始資源的依賴以及將報廢紡織品從垃圾掩埋場轉移，透過化學回收技術的商業化，我們將能夠實現循環經濟的目標，減少塑膠廢棄物的產生並最大限度地減少對原始資源的依賴。