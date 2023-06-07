台資租賃公司首季除友成、台新租賃、上銀租賃外，其他公司第一季皆有獲利表現，其中仍以中租控股旗下的仲利國際及仲津國際賺最多，分別為36.82億元、3.72億元，另和運國際、裕融租賃以及仲信國際等首季獲利都在新台幣1億元以上，是前五大台資租賃公司。首季若扣除中租控股所屬的仲利及仲津租賃後，其他台資租賃公司累計稅後純益合計6.25億元，較去年同期下滑17.93％。

因此，縱觀今年第一季度台資租賃公司獲利能力來看，仍以非銀行體系為佳，其中以中租控股旗下的仲津國際成長25.49％最佳，和運國際成長10.05％次之，而中租控股旗下的仲利以及裕隆旗下的裕融等大型公司則分別成長9.20％及9.13％。

至於銀行體系旗下租賃公司，首季獲利表現以仲信（中國信託）最優，第一季稅後純益1.07億元遙遙領先其他銀行租賃公司，台資租賃業者分析，其餘15家則因增提備抵或去年同期因有一次性退稅，基期較高，使首季獲利出現衰退，事實上各家絕對數字則與去年同期差異不大。

以今年有1億元匯入的陽信融資為例，該公司今年第一季稅後純益1228.9萬元，比去年同期微幅成長0.42％，於全體25家租賃公司中排名14，於16家銀行系租賃公司中第7，若和去年第四季相較，該公司排名依然上升2名。

台資租賃業者分析有些台資租賃公司首季大幅下滑原因有二：一、去年同期基期較高，因去年同期尚未大規模封城，且有一次性退稅入帳，使基期墊高。二、解封後各產業復甦不如預期強勁，若之前沒有作好風控或慎選個案，即會使公司獲利下滑。