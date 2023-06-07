財政部今日公布5月海關進出口貿易初步統計，出口金額為361.3億美元，較去年同期減少14.1％，連續9個月負成長，而累計前5月出口金額1698.1億美元，較去年同期減少16.9％。

財政部統計處長蔡美娜表示，總出口衰退期預估12個月到16個月，出口最快9月轉正，最慢11月回到正成長。

蔡美娜表示，5月出口還是呈現疲弱狀態，僅較4月稍微成長，但是還是不如過往的表現，財政部分析主要有4大原因，首先通膨與升息效應限縮終端消費需求，中國大陸解封復甦步調還是平緩，經濟呈現疲弱格局；其次產業存貨水位仍偏高，訂單能見度不明朗，庫存調整還在進行。外銷價格下滑，價格下滑影響總出口降幅2／3，以及去年同期基期偏高。

11大貨類僅只有資通產品一枝獨秀，其他的貨類都呈現下滑，科技產品中電子零組件受到全球消費電子的市況目前沒有明顯起色，整個半導體產業庫存偏高，去化速度比預期緩慢，年減9.9％。

資通與視聽產品年增11.9％，是10個月以來最好的一次成績，主要受到電腦零附件市況有好轉，從東協、歐洲、美國拉貨強勁，單月出口值創新高，電腦零附件年增63.5％，創28個月以來新高。光學器材減幅持續收斂，降到11.1％，15個月以來最小減幅，面板供需結構改善，價格也在止跌當中，面板產業回穩趨於明朗。

傳產貨類一片綠油油，礦產品受到原油行情下滑，此外去年國際解封、鬆綁邊境帶動一波需求，基期較高，所以5月減幅49.1％，是11貨類跌幅最大。紡織品庫存調整受到箝制，下跌幅度也有3成6；基本金屬、塑橡膠及其製品及化學品，市場需求不足、國外也有新產能開出，競爭壓力加重跌幅24.6％到31.1％間。

主要出口地區呈現兩好三壞，對中國大陸與香港已經連續10個月下滑，年減19.4％，是五大市場中墊底，主要是中國大陸消費回溫不如預期，全球大環境欠佳拖累其出口與製造業表現，也可能受到供應鏈重組趨勢影響。對美國出口年減3.5％，是今年以來最和緩的一個月份。對日本、歐洲都表現不錯，創歷年同月最高水準，年增分別7.8％與2.4％。

今年前5月對中國大陸占比已經降到35.2％，是20年來最低的比率；但是美國則上升到16％、對日本8.1％，也是20年來最好的比重。

財政部觀察業界釋放的營運展望，寄望於下半年或者第4季，與主計總處預估相符，不過從傳產貨類、電子零組件短期內很難回正，總出口還會持續下滑，下滑週期要12個月到14個月，最快9月轉正，最慢則是11月份。

上半年還處於盤整，年減幅度16、17％之間，創金融海嘯最深跌勢。展望6月出口金額在352到363億美元，年減幅度在16.5％到14％之間。