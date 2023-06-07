嘉義市「嘉油鐵馬道」常有市民去騎自行車拍美照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「嘉油鐵馬道」散步、騎自行車皆宜。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「嘉油鐵馬道」花季美況。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉油鐵馬道」是很多嘉義市民及遊客會去散步、騎自行車的景點，嘉義市政府將以6000萬元經費改造設施、夜間光環境、建置公廁，讓這條景觀休閒鐵馬道升級，市府觀光新聞處表示，6月9日上午9時30分在湖內里集會所舉辦說明會，公布計畫內容，並徵詢民眾意見。

嘉義市政府表示，市府為促進「嘉油鐵馬道」休憩環境升級，向中央爭取補助，今年1月19日獲交通部觀光局「112-113年度觀光前瞻建設計畫─嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程」、以及「112年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫─嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫（第二期）」，包括市府自籌配合款，兩案總經費共約6000萬元。

嘉市府觀新處觀光工程科表示，此次計畫執行內容主要有3大部分，包括新設2處公廁、打造光環境、現場各休憩節點優化（護欄、中央木棧板、鐵馬道歷史解說區等設施）。

嘉市府觀新處觀光工程科指出，目前嘉油鐵馬道在道將圳站、重慶三街各有1座臨時流動公廁，此外，民眾可借用附近宮廟、便利商店的廁所，此次工程規畫設置「組合式」公廁，隨時可以吊車吊掛離開現場，例如新北市在高灘地公園也採用組合式公廁，機動性強又美觀，且無障礙、親子廁所都會有。

「嘉油鐵馬道」於2008年闢建，將以前的中油舊鐵道改造，起點是美源驛站，途經美源、光路、獅子、紅瓦里等個4里，延伸至嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，在原鐵道兩側鋪設自行車道，增設涼亭、溼地生態、荷花池，車道旁栽植。