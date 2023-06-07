曾因涉嫌對外自稱北檢檢察官，結果被抓包的李姓男子，日前再遭檢舉疑似佯稱擁有律師資格，開設事務所執行業務，涉嫌違反《律師法》，台北地檢署7日指揮調查局兵分4路搜索，約談李男以及和疑似與李男共同經營事務所的吳姓律師2人到案。

李姓男子的經歷如同《神鬼交鋒》「律師版」，他曾是知名私立貴族小學家長會幹部，過去自稱擁有美國律師資格，曾幫名模抗稅聲請釋憲，他因涉及一起掏空案擔任「白手套」協助抽佣，甚至當掮客居間假仲介，均遭北檢起訴。

李男1998年擔任某證券投資公司監察人時，竟在個人履歷上吹牛曾任台北地檢署檢察官，2011年因案出庭時，吹噓自己大學畢業考取檢察官，是司法官訓練所31期。李被北檢調查時，坦認沒有檢察官資格，只是吹噓一下，由於《刑法》冒用公務員官銜罪，追訴時效僅5年，北檢因追訴期已過，2020年6月將李不起訴。

但檢調獲報，李男又涉嫌在2021年間，開設事務所，與吳姓律師合作經營執行律師業務，涉嫌違反《律師法》，為了釐清李男是借用吳姓律師執照開設事務所，或有實質合夥情形，北檢7日指揮調查局台北市調處展開搜索約談李、男2人到案，釐清案情。