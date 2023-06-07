建德國小學生李沛潔，其爸媽皆為聽障人士，在面對他人異樣眼光時展現出比同齡孩子更成熟的態度與想法。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

中壢國中森品頤不負眾望在跆拳道領域屢獲佳績。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

2023年總統教育獎名單公布，桃園有2名國中生及1名國小生獲獎，有人不因雙眼近乎全盲，堅持參加田徑校隊獲佳績。有人熱愛跆拳道，每天通勤、訓練時間長達15小時。有人父母雖是聽障人士，自小以手語互動，從不畏外界異樣眼光。教育局表示，這幾位學生在艱難環境中傳遞良善、樹立模範，7月7日將於總統府進行頒獎。

教育局表示，同德國中學生林家萱出生時左眼全盲、右眼視力僅剩0.1，身體還伴隨著斜頸、心室中膈缺損等問題，幼年起便穿梭在無數的醫院中看診。林家萱7年級時受田徑教練鼓勵參加校隊，在110學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽100公尺獲得T12級第1名佳績。她表示，盼未來有能力能幫助和自己一樣，懷有夢想卻因身體殘缺暫時無法圓夢的人，成為他人在夢想路上的助手。

中壢國中森品頤來自低收入戶的原住民家庭，因熱愛跆拳道，從觀音跨學區至中壢就讀，每天花費15個小時通車和訓練卻從不喊累。森品頤也不負眾望在跆拳道領域屢獲佳績，111年全國中等學校運動會第7名、111年全國中等學校跆拳道錦標賽第3名等，她期許自己未來能擔任教職或專任運動教練。

建德國小學生李沛潔，其爸媽皆為聽障人士，自年幼起便使用手語與父母溝通，上學後總是會遇到深感好奇的同學和師長，李沛潔深深了解自己的爸媽與眾不同，不畏他人異樣眼光，她直呼，「雖然爸媽都是聽障人士，但我對媽媽和爸爸的愛無窮無盡！」，顯現出比同齡孩子更成熟的態度與想法。