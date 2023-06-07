桃園航空城計畫正如火如荼推動中，但因要使用大量土方，市府有意開放民間土方進駐。（蔡依珍攝）

桃園航空城計畫正如火如荼推動中，但因要使用大量土方，市府有意開放民間土方進駐，議員7日臨時動議要求市府舉辦說明會釋疑。（蔡依珍攝）

桃園航空城計畫正如火如荼推動中，但因要使用大量土方，市府有意開放民間土方進駐，卻遭議員質疑恐淪廢土天堂。工務局指出，下半年市府將小量試辦受理民間土方進入航空城工區，廠商要先繳交30萬保證金，並先行檢測、提交報告才開放，全力防堵有害廢土。

民進黨議員劉仁照7日在議會臨時動議指出，桃園航空城計畫正在推動中，因地基低窪，進行基礎工程時需要使用大量土方墊高60至70公分，初估至少要800萬立方公分的土方，傳出市府有意開放坊間私人土石方進入航空城，他質疑市府是否為了要趕進度大開方便之門，恐讓受汙染或廢棄物長驅直入。

劉仁照說，目前土方進入工區由業者自行檢測土質及抽查，但大型建設應防堵有害廢土混入，除要求工務局專案報告說明確切方向和做法，也建議市府要求廠商委託第三方民間單位檢測。

國民黨議員舒翠玲則提到，當初公開招標白紙黑字寫明只能進捷運、地下停車場等公共工程的土石方，若收受私人土方還牽涉收益問題，要求一併解釋釋法性。

議長邱奕勝則緩頰，台北港已有引進民間土方的先例，直指航空城欠缺大量的土石方，不分黨派議員都建議市府加速研議不足問題，在議會無異議下，通過臨時動議，要求市府擇期提出專案報告。

桃園市長張善政指出，目前桃園各工地廢土要進入航空城工區，僅限於公共工程用土，且土方進入航空城工區已有檢驗機制。因許多民間業者向市府反映需要處理土方，下半年市府將小量試辦受理民間土方進入航空城工區，也將謹慎訂定檢驗機制，絕不容許廢棄工地的有害廢土進入，若查獲必定予以重罰，並限制一定期間不得再進入工區。

工務局長汪在宙則說，土方進入航空城工區，廠商要先繳交30萬元保證金，並先行檢測、提交報告。土方進來後，市府也會先目視檢查、抽測重金屬等，若抽測不合格廠商卻不運離，將沒收保證金。都發局在土資相關管理辦法也已設置源頭控管規定，會備妥資料向議員釋疑。