依產品別，商用加值產品的營收為88億元，年增11%；資訊消費產品的營收為95億元，年減6%；通訊產品的營收為10億元，年減3%；半導體營收為98億元，年減27%。
累計前五個月，商用加值產品的營收為434億元，年增4%，占總營收的比重為30%；資訊消費產品的營收為442億元，年減24%，占總營收的比重為30%；通訊產品的營收為56億元，年減13%，占總營收的比重為4%；半導體營收為522億元，年減7%，占總營收的比重為36%。
聯強(2347)五月營收291.07億元，年減10.49%、月增5.02%；前五個月累計營收為1454.40億元，年減10.51%。
依產品別，商用加值產品的營收為88億元，年增11%；資訊消費產品的營收為95億元，年減6%；通訊產品的營收為10億元，年減3%；半導體營收為98億元，年減27%。
累計前五個月，商用加值產品的營收為434億元，年增4%，占總營收的比重為30%；資訊消費產品的營收為442億元，年減24%，占總營收的比重為30%；通訊產品的營收為56億元，年減13%，占總營收的比重為4%；半導體營收為522億元，年減7%，占總營收的比重為36%。
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