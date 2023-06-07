依產品別，商用加值產品的營收為88億元，年增11%；資訊消費產品的營收為95億元，年減6%；通訊產品的營收為10億元，年減3%；半導體營收為98億元，年減27%。

累計前五個月，商用加值產品的營收為434億元，年增4%，占總營收的比重為30%；資訊消費產品的營收為442億元，年減24%，占總營收的比重為30%；通訊產品的營收為56億元，年減13%，占總營收的比重為4%；半導體營收為522億元，年減7%，占總營收的比重為36%。