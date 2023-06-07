榮總桃園分院替淑芬姐與徐大哥拍攝浪漫婚紗照。（榮總桃園分院提供／陳夢茹桃園傳真）

淑芬姐2年前確診乳癌，因乳癌合併蕈狀傷口需醫療照護，入住台北榮民總醫院桃園分院安寧病房，身邊一直有著徐大哥的陪伴，在兒子及兒媳偶然提起向替母親圓夢的想法後，醫院團隊緊鑼密鼓準備婚紗禮服、佈置現場，終於在1日讓淑芬姐穿上白紗，為家屬拍下珍貴的照片。

榮總桃園分院表示，淑芬姐個性外向，徐大哥則木訥，2人在小吃店唱卡拉OK相識，時常合唱歌曲就漸漸地走在一起，多年前徐大哥的父親因腎病離世，當時淑芬姐陪著徐大哥一起返回苗栗，自那時起便彼此認定是想互相守護的人。豈料淑芬姐2年前確診乳癌，徐大哥堅定的陪伴淑芬姐，2人相知相伴多年卻遲遲沒有步入婚姻。

淑芬姐的兒子與媳婦在1日到病房探視時，突然提起曾想讓母親與徐大哥拍婚紗照紀念，但母親總以自己外觀不佳、太勞師動眾等理由拒絕，盼醫院這次能幫他們圓夢。院方得知此訊息後便開始積極籌畫，慈心安寧病房前主治醫師廖廣榆熱心接下攝影工作，其夫人也捐贈婚紗禮服及髮飾，財團法人癌症希望基金會則無償提供1頂假髮，傑克魔術俱樂部老師劉建隆協助布置現場。

在眾人的堅持下，淑芬姐也終於同意拍攝，日前淑芬姐做好妝髮、穿上白紗，甜蜜、溫馨的一刻全被相機捕捉留存。台北榮總桃園分院院長王智弘說，拍攝婚紗的過程中充分感受到淑芬姐與徐大哥間深厚的愛，還有大家共同為這場活動傾注的心力，萬分感謝促成此次婚紗拍攝的朋友們，團隊會持續守護每位患者與家屬，用心提升末期病人的生活品質，並為病人及其家屬留下珍貴的回憶。