大陸女星馬思純曾以電影《七月與安生》與周冬雨一同奪下當年金馬影后，也是金馬史上首個雙影后，不過她近年飽受憂鬱症所苦，並因服藥而導致身體發胖，體重持續上升，也因此受到不少網友批評。對此，她積極運動、瘦身，近日更透露自己瘦了30斤(15公斤)，而她纖細苗條的近況，也引來網友們稱讚。

近日，馬思純在節目中受訪時，坦言自己過往真的胖了不少，並憶及當時的心理活動，「那時看著鏡子，真的很擔心，且有段時間是呈現放棄自己的狀態，因為有種不管怎麼努力都減不下來的感覺。」但心中還是會有個聲音說著「再努力一下」鼓勵自己。而後馬思純也開心指出「自己瘦了30斤」的現況，透露自己前陣子出席一個活動，看著照片中的自己，雖然沒有瘦到滿意的體重，但也肉眼可見苗條了不少。

此外，馬思純也分享自己的心路歷程，時不時的對自己打氣：「要有自信、眼睛裡要有光、因為你內心強大、看過很多風景」，才能扛過過往種種批評聲浪，在台上展現自己的身體。而相關畫面曝光後，在陸網上引發討論，不少粉絲紛紛留言大讚馬思純努力瘦身後的成果：「這姐真的特別厲害」、「但姐你胖的時候，人還是漂亮的呀」、「姐，求你把減肥的方法放出來吧。」

事實上，馬思純罹患憂鬱症後，先前曾因病停工一年，並因服用藥物的關係導致身材發福，還因此受到網友批評。不過近期她積極瘦身，多次在社群上曬出運動、瘦身的日常，不僅甩肉成功，臉蛋也重新瘦回瓜子臉，富具毅力的瘦身態度，受到不少網友的讚賞。

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