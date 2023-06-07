「魔獸」霍華德（Dwight Howard）淚灑機場依依不捨離開台灣，然而他下季合約還未敲定的原因是「價碼過高」。T1聯盟桃園永豐雲豹的執行長張建偉指出，球隊上季花費大約1億元（326萬美元），如果要維持相同的開銷對於球隊是沉重的負擔。

霍華德在台灣媒體TVBS的視訊訪問中表達了不滿，雲豹試圖在下季降低待遇讓他覺得「很不尊重人」，爆出砍薪的幅度65%（與原先的合約相較），他自認對球隊的價值絕對不僅如此。

新合約的內容包含各項激勵獎金，這對於霍華德相當不利，他上季例行賽因傷僅出賽20場，「背靠背」比賽造成他嚴重疲勞。去年12月18日的比賽，球團將霍華德登錄之後卻因身體狀況臨時沒派上場，導致現場觀眾幫對手加油而狂噓雲豹，總經理蘇翊傑為此下台。

霍華德當時簽的合約月薪20萬美元，總薪資140萬美元，加上簽約金總計200萬美元。他還有保鑣、食衣住行等開銷都是球隊支付，實際花費可能在300萬美元以上。雖然霍華德為雲豹帶來龐大商機，球團負擔過重也是不爭的事實，加上雲豹戰績毫無起色（上季6勝24負墊底），如果把出賽場數、勝敗場數算進新合約的激勵獎金，霍華德當然會覺得「少掉很多錢」。