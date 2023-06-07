苗栗縣南庄鄉一名68歲陳姓男子，罹患糖尿病已7年多，長期於南庄衛生所治療，但因地處偏鄉交通不便從未接受眼底追蹤。藉由「偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」，南庄衛生所與為恭醫院眼科醫師奚道鈞進行視訊遠距會診，發現陳某左眼疑似糖尿病黃斑部水腫，以及雙眼眼壓偏高情形，隨即安排轉診至為恭醫院進行診斷治療。

南庄鄉衛生所醫師朱慶祥表示，自2021年8月起，南庄鄉衛生所與為恭醫院新陳代謝科及眼科合作，透過遠距醫療會診雙方醫師共同照護在地民眾，發現異常再透過電子轉診系統上轉至為恭醫院接受檢查，民眾可免舟車勞頓，安心就近於衛生所就醫。

病人轉診就醫期間，衛生所醫師可透過為恭醫院研發的「轉診共照MPC」系統，查詢病人最新檢驗數值及影像報告，追蹤病人後續治療情形，後續透過視訊與為恭醫院保持雙向溝通，提供雙主治醫療服務，使病人獲得妥善照護。奚醫師提到，糖尿病病人眼底檢查，每年需追蹤一次，確認是否有眼底病變，若有白內障、黃斑部病變、視網膜病變等，建議應儘早就醫做鑑別診斷及治療。

為恭醫院院長李文源表示，該院與苗栗縣政府、國家衛生研究院、遠傳電信及南庄鄉衛生所，共同「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護」計畫，自2021年8月起截至去年底止，一共服務南庄鄉糖尿病病人232人次，讓糖尿病病人可以方便就近檢查，提升醫療資源運用的效能。

2023年起除延伸糖尿病常見併發症照護與追蹤外，也擴大照護心臟內科就診需求的民眾，讓遠距醫療提供鄉親在地化醫療共照服務，讓偏鄉不再受限於交通阻礙，實現在地就醫治療與可近性照護，以達成醫療零偏鄉、零距離的照護。