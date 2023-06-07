報名2023柯南主題路跑活動，就可以參加機票抽獎，贏得日本大阪的來回機票。（永豐運動有限公司提供）

深受全日本與台灣粉絲喜愛的動畫「名偵探柯南」今年最新電影挾日本破百億票房的威力將於7月初在台上映，主辦單位也特別於全台北中南4地舉辦2023柯南主題路跑活動。讓粉絲在走出戲院後，還能以路跑、園遊會方式大集合，盡情奔跑於現實中的柯南世界。

該活動6月8日中午12點至7月8日中午12點受理報名，主辦單位也特別準備柯南衝刺款帆布包當限時早鳥禮。另外報名物資特別準備人氣最高的：柯南、基德、黑衣組織3大角色，除了路跑必備的T恤、帽子、完賽證明、完賽獎牌外，還貼心準備CP值高超實用的入門款隨身包、經典款：後背包＋運動毛巾以及豪華款：旅行袋＋大浴巾供柯南粉收藏。

且不論是哪一位角色的商品組合，組合箱中都會有一張與角色相對應的號碼布，可參加現場抽獎與領取完賽獎牌及完跑證明。

每張獎牌皆經過獨一無二的精心設計：柯南的手錶型麻醉槍、基德的撲克牌槍以及黑衣組織的APTX-4869藥丸獎牌，成為本次路跑活動獨家收藏夢幻逸品！而最讓人期待的是報名參加路跑活動，就可以參加機票抽獎，有機會贏得日本大阪的來回機票，詳情請上官網參閱。