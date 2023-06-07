澎湃新聞7日報導，中國東方航空第二架C919已於近期開始交付工作，計畫6月中旬從商飛調機至東航完成交付，「具體還需按照實際情況來看。」

C919大型客機是中國大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元（人民幣，下同，約合9900萬美元）。

C919於2007年立項，2017年首飛，2022年9月29日取得中國民航局型號合格證（TC證）。2022年12月9日，東航作為全球首發用戶，正式從中國商飛接收編號為B-919A的全球首架交付飛機。5月28日，東航開啟這一機型全球首次商業載客飛行。

中國東航副董事長、總經理李養民在5月25日舉行的2022年度業績說明會上表示，公司與商飛2021年3月正式簽署5架C919客機的採購協定，首架C919飛機已於2022年底交付公司，C919將以上海為主要基地商業營運。公司擬在2022、2023年完成引進5架C919，並將根據實際營運情況和公司航網規畫，決定後續引進計畫。

東航方面5月28日表示，首架C919在上海虹橋-成都天府航線上實施初始商業運行。後續隨著該機型的陸續引進，逐步擴展投放到更多的航線。東航更早前曾表示，投入商業載客運營後，C919將出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質精品航線上。