今日桓鼎能源與安瑟樂威、康晤企業、合通綠能簽署合作意向書，將儲能牆板結合儲電、調度、管理、監控之功能，未來擬集結國際電力使用業者，整合技術，創新電力系統產品，進而提升用能、儲能之附加價值與國際競爭力。

儲能牆板外觀 90*90*6.7公分，為市面上最薄的儲能設備，可客製不同美觀主題。桓鼎能源儲能牆板一片5kWh，可以並聯增加容量外，是市面上唯一可以串聯升壓至高壓的分散式儲能。

儲能牆板(Energy Wall)可以串並聯，即可應用在不同場域，不管是220V的冷氣、380V工廠用電、400V的電動車 Tesla、甚至到800V的Porsche Taycan，儲能牆板都可以支援用電。

儲能牆板(Energy Wall)可作為不斷電系統的配置，發表會現場演示將電力切斷後，一秒切換至儲能牆板電力繼續維持供電，且不同於柴油發電機，除了要堆放柴油外，只能供弱電，用儲能牆板作為不斷電系統、升壓備援，民生用電外還可以拉動電梯及工廠設備等高功率用電，真正解決缺電停電時的不斷電需求。

今日在發表會現場展示了以四片儲能牆板作串並聯，現場接上充電樁，即可在5秒升壓完成，使充電樁呈現ready to charge的狀態。桓鼎能源提出「街邊快充、隨停隨充」的概念，利用儲能牆板串並聯升壓且輕薄的特性，未來要將電帶進全世界的大街小巷，讓快充站也能大量佈建在全球蛋黃區市中心，因應電動車車主對目的地充電以及快充的訴求。