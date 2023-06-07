全球經濟預計今年會成長2.7%，稍高於OECD在三月時預測的2.6%。

OECD說，儘管中國取消新冠疫情封鎖，提供了推進力，但是今年的成長率將為2008~2009年金融風暴時期以來的最低增速。

全球經濟成長在明年時只會輕微加速，來到2.9%，同於該機構在三月時的預測；主要是央行在過去一年升息的影響，加重拖累了私人投資的負擔，且首當其衝就是房地產業。

OECD還預測，全球主要20個經濟體的通膨率，今年會回落到6.1%，低於2022年的7.8%，且2024年會再降到4.7%。

在歐元區，OECD預計核心通膨仍居高不下，今年第三季達到峰值，歐洲央行(ECB)仍將繼續加息。OECD預計，歐洲央行會直到2024年底將利率維持在4.25%。

預計日本央行將保持寬鬆的貨幣政策，直到2024年底才加息。而英國的利率有望在2023年第二季達到峰值。

OECD還預測，美國經濟今年為成長1.6%，2024年放緩到1%，因為美國受到加息的影響將會特別地嚴重。

在新冠疫情封控鬆綁的推動下，中國經濟預計將在2023年增長5.4%，然後在2024年放緩至5.1%。此前OECD對中國經濟成長的預測分別為5.3%和4.9%。

隨著歐元區冬季能源價格衝擊的逐漸消退，歐元區今年經濟成長0.9%；而2024年由於較低的通膨較不會影響到所得，經濟加速至1.5%。

同樣的，隨著實質所得增長開始好轉，英國經濟成長率從2023年的0.3%，升至2024年的1%。