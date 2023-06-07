台中市議員蔡耀頡認為，市府新設的遮陽棚遮陰面積過小，要求改善。（蔡耀頡提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員蔡耀頡要求市府改善公園的遮陰。（張亦惠攝）

位於台中太平的馬卡龍公園去年10月底完工啟用，深受小朋友喜愛，近來天氣漸漸炎熱，台中市議員蔡耀頡表示，現在還不到最熱的時候，但今天下午2點左右，公園內的親子盪鞦韆溫度高達45.5度，要求市府改善公園的遮陰。台中市長盧秀燕說，非常認同，也會盤點台中其他公園的狀況。

今天台中市議會總質詢，蔡耀頡說，太平馬卡龍公園去年開幕時人潮滿滿，市長也親自到場，從開幕至今自己不斷跟建設局反應，相關設施要做滾動式檢討，但近期剛做遮陰棚似乎無法發揮作用，今天下午兩點多到現場量測，親子盪鞦韆座椅仍高達攝氏45.5度，小朋友的皮膚細嫩，很容易有受傷疑慮。

盧秀燕表示，前不久跟建設局在檢討「美樂地計畫」時，特別強調地球暖化天氣越來越熱，過去所建的公共場所遮陰要怎麼加強很重要，市府會再加以優化，非常認同議員所說的，不只馬卡龍公園，目前也在盤點台中所有公園的狀況，希望能給市府時間改善。

蔡耀頡指出，新設的遮陰棚遮陰面積非常小，且現在還未到天氣最熱的時候，建設局是否因經費不足而無法做足夠的遮陰？希望市府提高重視公園遮陰功能，另，造景式遮陰沒必要做，若可以的話建議做大帳篷等讓民眾也能在陰影下休息。

建設局長陳大田說，市府有預判到此情形，市長也有特別指示，但因周邊樹木會長得比較慢，需要3、5年的時間，在這期間研議各種可能的遮陽方式，陸續在建置，也有美學顧問會一起把關。