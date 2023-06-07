昔因被拍下工作照而爆紅的香港搬運工朱芊佩，因有著出眾美貌和結實的身材，被封為「港版羅拉」、「最美搬運工」，近日有網友在街頭捕獲她，重操老本行的朱芊佩，暴瘦近況也跟著曝光了。

近日朱芊佩在街頭被捕獲，只見穿著黑色小背心和搭配短褲的她，在貨車廂前搬貨，網友認出後她大方合影，「還好心提醒我她身上好多灰塵，別弄髒我的包，非常溫暖。」網友也表示她本人其實特別嬌小、健美，「喜歡這種勇敢活出自我的女生」。

而許久未露面的朱芊佩看上去氣色不錯，只是比過去消瘦不少，讓不少人看了都心疼她太過操勞，「真的瘦了不少」、「憔悴了好多」、「希望有人能照顧她，拜託不要那麼辛苦」。

朱芊佩近況曝光。（圖／取自小紅書）

但還是有人欣賞她的自信，「她是真的自食其力，沒有炒作」、「喜歡努力工作的人」、「雖然有些歲月痕跡，但還是很美」。朱芊佩之前因為穿著背心賣力搬貨的照片流出爆紅，而因為形象與《盜墓者羅拉》主角相似，因此有「港版羅拉」封號。

她曾在節目受訪時透露，因厭倦要帶著假面具與人交往，所以選擇做搬運工，較少是非紛爭，日子反而輕鬆，因此19歲就開始從事搬運工作，不過香港物價、房價高，她睡過貨車、在批發市場沖冷水澡，不過她相當樂觀，認為付出勞力就能餵飽自己，因此不覺得工作辛苦。

朱芊佩2019年獲邀參加大陸節目《新相親大會》，成功與身高185公分的電台主持人、富二代配對成功，但最終因性格、工作差異等原因分手，她也曾任譚詠麟歌曲MV女主角，替林子祥演唱會拍宣傳片，也會上節目、登雜誌封面等，一度活躍演藝圈，但近年已回歸原本的生活。