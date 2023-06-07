台南市長黃偉哲今( 7 )日率市府團隊赴陸軍八軍團二○三旅(官田營區)，致贈慰勞金並贈予在營官兵伴手禮及端午節應景粽子。黃偉哲也感謝國軍日夜無休枕戈待旦，以及協助救災、防疫等工作，讓許多觀光客安心到台南觀光旅遊，讓民眾可以放心討論南部粽還是北部粽好吃。

黃偉哲今日親赴陸軍第八軍團二○三旅(官田營區)致贈7個部隊慰勞金，以及台南的農特產品愛文芒果，端午節也即將到來，黃偉哲也送上應景的粽子給國軍官兵。陸軍第八軍團政戰主任王俊傑少將代表官兵感謝市長前來關心，場面溫馨融洽。

黃偉哲表示，國軍部不僅平時訓練辛苦，還協助政府在水庫清淤、救災搶險、防疫等工作上，都有不可磨滅的重大貢獻，也因為有國軍的投入，讓台南市的防疫表現好，才讓許多觀光客安心來台南觀光旅遊。

黃偉哲稍早也在臉書發文，「備戰才能止戰， 止戰才有和平」，感慨國軍就是「歲月靜好，是因為有人為你負重前行」這句話最好的代表，沒有人希望戰爭，但是古今海內外的歷史經驗都告訴我們，唯有具備堅強的國防與心防，才是嚇阻敵人不敢輕啟戰端最有效的方式。

文中提到，有一名女性中士向黃偉哲分享說「身為台南人能夠在台南單位服役是榮幸的」，黃偉哲也完全同意，「身為台灣人，守護台灣是值得驕傲的一件事。」

黃偉哲也說，國軍日夜無休枕戈待旦，才有此刻的和平、繁榮；世界晶片重鎮的南科台積電三奈米能穩定量產、可以放心討論南部粽還是北部粽好吃，謝謝國軍，台灣最安心的後盾。