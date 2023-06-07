陽明海運（2609）今（7）日舉行法說會，首季部分航線虧損，平均運價下滑七成。總座杜書勤表示，對於今年全年獲利審慎樂觀、懷抱希望，但就算獲利，也不會像前兩年的盛況，現在回歸正常，希望航運業每年有健康的獲利跟成長，而不是暴起暴跌。

近期美西碼頭怠工，杜書勤表示，只是工會零星派工比正常情況有點延誤，各家船公司有時派工也不太夠，但不是全面性影響，船期少許DELAY，但仍在可控範圍內。按往例，工會談判都會有出現這些狀況，船公司都會預先做好準備，且目前貨量不像前兩年大塞港或爆倉，因此影響不大。

另針對巴拿馬運河乾旱狀況，陽明表示，目前水位太低大約影響10％貨載量，因此會調整貨載結構，改走蘇伊士運河，不過基本上對陽明沒有太大影響，預估影響至6月。

目前陽明所屬THE聯盟有五條美東線，其中兩條走蘇伊士運河，三條走巴拿馬運河，估計6月下旬吃水15米將減為13.5米後，需要減載約10％，會建議客戶重貨走蘇伊士運河。

陽明第一季合併營收369.53億元，季減38.34％、年減65.37％；稅後淨利34.01億元，季減74.5％、年減94.38％；EPS為0.97元。