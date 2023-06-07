玉晶光5月營收年減8.84％ 下半年迎接旺季 17:452023/06/07 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光學大廠玉晶光公布5月營收，當月合併營收為7.3億元，較前一個月減少3,620萬元，月減4.68％，年減8.84％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 累計1到5月合併營收為48.37億元，較去年同期減少2.6億元，衰退幅度為5.21％。 玉晶光表示，未來隨著客戶新機準備量產及旺季來臨，需求將會開始增加。 《光電股》華宏5月營收年減9.18％ 光電材料旺季回升可期 《塑膠股》台塑四寶Q2仍偏保守 展望、油價預估一次看 《觀光股》3動能助威 山富今年獲利拚攀峰 #玉晶光 #月營收 #合併營收 #光學 #當月 也許您會感興趣 推薦閱讀 世豐5月合併營收1.71億元 月減12.05％ 11:472023/06/07 財經 國巨5月營收連三月持平 年減14.5％ 17:302023/06/07 財經 《生醫股》最強5月 喬山營收雙增3成 15:392023/06/07 財經 《通信網路》儲能添柴火 盛達5月營收登峰、年增2.92倍 16:092023/06/07 財經 《光電股》熬過谷底 大立光7月贏6月 11:482023/06/07 財經 東陽5月營收年增11％ AM貢獻創歷年同期高 10:442023/06/07 財經 《生醫股》海外市場成長強勁 健喬5月營收創同期高 07:472023/06/07 財經 《電子通路》聯強5月、前5月營收 雙減1成 17:292023/06/07 財經 《電腦設備》融程電前5月營收同期高 6月拚回升 17:192023/06/07 財經 優於預期 國產建材5月合併營收18.3億元 年增13.5％ 14:062023/06/07 財經 《興櫃股》愛爾達配息2.2元 今年營運非常樂觀 14:592023/06/07 財經 綠營籲啟動性平調查 羅廷瑋：請民進黨不要再消費 11:432023/06/07 政治 《盤中解析》台股來「電」戰萬七 短打3題材保安康 12:082023/06/07 財經 《電腦設備》研華5月營收雙增登同期高 前5月成長8.45% 16:192023/06/07 財經 《營建股》國產5月營收年增13.5% 本業國內營收登歷史前6高 10:382023/06/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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