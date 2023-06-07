核一室外乾貯場水土保持卡關多年，雖然台北高等行政法院3月判新北敗訴，但兩邊卻又為到底要不要台電重新送件吵不完。新北市長侯友宜今重申要台電得再送水保計畫來核定，但是經濟部長王美花親上火線呼籲新北依法行政，按照法院判決「直接核准」。

王美花今天接受廣播主持人王時齊專訪，談到近期的核一室外乾貯場爭議時，表示台電已蓋好10年以上，卻因新北市政府不給水土保持，退件10幾次，到現在不能使用。而核二乾貯場則是也沒拿到逕流廢水證明，連蓋都還沒蓋。

台電不得已打訴訟，3月高等行政法院已判，請新北市政府要直接核准，王美花強調：「很少看到判決講這麼清楚」。

她說新北沒上訴，說要發了，卻還要台電送件。可是法院判決是新北就是要按照當時水土保持變更計畫「直接核准」，台電也認為按舊照申請的直接准就可以了。

王美花對新北市政府喊話：「應依法行政」。只要准了，台電就會按工程計畫趕快施工，屆時就可以把核廢存放在乾貯場裡。新北後來有要求台電弄成室內乾貯場，這也答應了，屆時可以把室外搬進去。