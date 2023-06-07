【全程字幕】與日本談釣魚台！當選將放棄釣魚台主權？ 柯文哲「還原語意」喊：漁民不能捕魚更嚴重 @ChinaTimes ​

對於台灣聲稱擁有主權的釣魚台，正在訪日的民眾黨主席、總統參選人柯文哲向日媒NHK表示，對台灣的漁民來說，不會想要這塊土地，只想要可以去那裡捕魚，沒有爭議的先解決，有爭議以後再處理。對於言論引發外界質疑放棄主權，柯文哲受訪表示，「不要為了一直在主權，讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」。

柯文哲7日下午赴智庫「國際問題研究所」交流，會後受訪表示，他的態度是，日本外務省問這個問題，他說這樣好了，先解決民生問題，有爭議的後面處理，至少因為對他來講，去蘇澳漁港的時候，他們就抱怨現在捕魚受到很多限制，被驅趕或是被罰錢，所以說能不能台灣人民要的，先幫忙解決，那個有爭議的，後面再處理。

媒體詢問，會不會擔心這樣的言論在台引發爭議？在主權上面沒辦法表態釣魚台主權是台灣的？柯文哲回應，他的態度是有爭議的後面處理，「沒爭議的先...但不要為了一直在主權，讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」，所以他的態度是先解決現在問題，以後問題以後解決。