對於台灣聲稱擁有主權的釣魚台，正在訪日的民眾黨主席、總統參選人柯文哲向日媒NHK表示，對台灣的漁民來說，不會想要這塊土地，只想要可以去那裡捕魚，沒有爭議的先解決，有爭議以後再處理。對於言論引發外界質疑放棄主權，柯文哲受訪表示，「不要為了一直在主權，讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」。
柯文哲7日下午赴智庫「國際問題研究所」交流，會後受訪表示，他的態度是，日本外務省問這個問題，他說這樣好了，先解決民生問題，有爭議的後面處理，至少因為對他來講，去蘇澳漁港的時候，他們就抱怨現在捕魚受到很多限制，被驅趕或是被罰錢，所以說能不能台灣人民要的，先幫忙解決，那個有爭議的，後面再處理。
媒體詢問，會不會擔心這樣的言論在台引發爭議？在主權上面沒辦法表態釣魚台主權是台灣的？柯文哲回應，他的態度是有爭議的後面處理，「沒爭議的先...但不要為了一直在主權，讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」，所以他的態度是先解決現在問題，以後問題以後解決。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。