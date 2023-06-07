中天綜合台《小明星大跟班》8日晚間10點播出「我爸媽比小孩還小孩，怎麼講都講不聽」主題，黛拉不滿媽媽鄭仲茵在她房間裝監視器，即便鄭仲茵強調因為家裡遭過小偷，才在朋友建議下裝設監視器，但在場來賓還是不太認同這個做法，認為要給女兒保留私人空間。

黛拉表示覺得媽媽在她房間裝監視器是想觀察她，「譬如我電話講到一半，她會突然開房門說『是要講多久，在談戀愛是不是』？或者我起床但還沒出房門，她就會說『是多不想出來』？」直說覺得很恐怖。

她繼續抱怨媽媽愛干涉她的交友圈，鄭仲茵聽到女兒這番話感到有些失落，「我只是希望能跟她多培養感情，但她竟然嫌棄地說『沒人想要跟老人家一起』。」吳宗憲則安撫：「生女兒的煩惱我都有，孩子亭亭玉立，你就會擔心她會不會突然有一天，跟一個帶毛帽的男生去泡溫泉。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台提供。