苗栗縣政府召開2023年萬安46號演習工作協調會7日下午召開，由縣府祕書長陳斌山主持。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年萬安46號軍民聯合防空演習，中部地區於2023年7月27日13時30分至14時30分實施，苗栗縣政府為提昇全民防空警覺與熟練防空作為，7日下午在苗栗縣警局3樓禮堂，邀集縣府各局處、18鄉鎮市公所、民間企業等機關團體，召開萬安46號演習工作協調會，由縣府秘書長陳斌山主持，統合民間事業機構，共同集思廣益。

苗栗縣警局指出，今年度演習重點，包括警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制、戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練等4項，並擇定苗栗市驗證「車停、人就近疏散」演習，實際進入防空避難疏散避難設施，行人、車輛均須接受警察及民防人員引導逕行疏散避難，飛機、鐵路、高鐵、公路都正常起降、行駛，下飛機旅客接送仍須防空避難，各公、民營照常營運，但應關閉門窗，台灣電力公司不實施斷電措施。

萬安46號演習並規劃於中華電信中部地區行動通信系統苗栗嘉盛機房，為戰災搶救演練，以「仿真、實地」方式，狀況想定該設施遭敵飛彈攻擊後，衍生建築物倒塌、火災的搶救，另安排於苗栗市清華活動中心，為戰時災民收容救濟站實施開設演練處所，苗栗縣政府統合公務體系與民間單位針對設施損壞、傷患救護等，驗證其戰災搶救演練應處作為。為使演習順利流暢，並達成驗證的目的，協調會中經與會各單位充分討論後做任務分工，達成演習共識。

陳斌山在會議中指示，萬全準備的法則，不要指望敵人不會來襲擊，而是靠自己有充分準備，不要指望敵人不會來進攻，而是靠自己擁有敵人不敢來攻打的實力，全民防空寧可百年不用，也不可一日不備。

陳斌山表示，縣長鍾東錦施政目標以打造苗北科技區、苗中城心區、苗南產創區、苗西綠能區，以及苗東觀光休閒區等「5個特色區塊」，提升產業動能，均衡區域發展，而要推動的先決條件，以和談代替備戰，讓苗栗縣沒有戰災、工安、天災的危險。