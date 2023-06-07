1顆位於風車星系的超新星上月被發現，是10年來距離地球最近、也最亮的超新星。天文館表示，該顆超新星亮度處於高原期，用小望遠鏡有機會看見，數周後其亮度將逐漸下降，要藉大型望遠鏡才能看見。

日本業餘天文學家板垣公上月在俗稱風車星系M101星系中發現1顆超新星，通報國際天文學聯合會後，命名為SN 2023ixf。天文館表示，當時得知超新星被發現後，當天晚間即透過中央大學鹿林天文台遠距望遠鏡，拍攝到超新星清晰影像，並進行各波段亮度分析，隨後上傳到國際變星觀測協會，為天文研究提供重要資料。

天文館介紹，SN 2023ixf屬於Ⅱ型超新星，是大質量恆星生命終結時，核心塌縮導致劇烈爆炸的結果，其亮度可遽增至太陽10億倍，能被遙遠的觀測者觀察到，是研究恆星演化的重要線索。

天文館表示，天文學家每年平均發現數百顆超新星，大多因距離非常遙遠而亮度很低，SN 2023ixf位置相對較近，成為繼2014年出現的SN 2014J之後，10年來距離最近、也最亮的超新星。

天文館表示，SN 2023ixf亮度目前處於高原期，比肉眼可見極限星等僅暗約60倍，在良好觀測條件下以小望遠鏡有機會看見，數周後其亮度將逐漸下降，要藉大型望遠鏡才能看見。