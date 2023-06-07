中世紀古城科托爾（Kotor），是蒙特內哥羅最受歡迎的觀光景點之一，它位於亞得里亞海一個令人驚嘆、隱蔽的海灣角落，又被崎嶇的山脈包覆在其中，而首先印入眼前的並不是數個世紀歷史的石牆，也不是那座1602年建成的華麗巴洛克風格鐘樓，或是佈滿咖啡廳的威尼斯主廣場。不是遠處可望見的聖喬瓦尼城堡（San Giovanni castle），甚至不是高聳崎嶇的石灰岩峭壁，而是一大堆貓咪。

據英國《獨立報》（Independent）報導，走進科托爾你會看到數百隻貓。在這座中世紀古城中穿梭，可以在許多街角看到一碗碗的餅乾，科托爾居民特羅希娜（Oxana Troshina）說：「這是因為在科托爾，貓咪被認為會給人們帶來好運。」她是科托爾「貓之鄉」的店主，這家店是在2012年古城開設的第一家貓咪主題紀念品店。

Cats everywhere here in #Montenegro

We came across this lot on 2 park benches side by side in #Kotor



16 in total sleeping on the benches or nearby.#CatsOfTwitter pic.twitter.com/Vl3ug1RAvJ — Ros Hutchinson (@ros_hutchinson) October 14, 2022

十多年後，當地許多與貓咪有關的商家紛紛效仿，還有一家專門的貓咪博物館，他們將一部分利潤用於餵養貓咪。這是科托爾貓咪獲得食物和住處的眾多方式之一，特羅希娜說，這是居民之間共同分擔責任，特別是在寒冷的冬季，貓咪會被邀請進入當地居民的家中過。

Visited #Kotor in #Montenegro. Literally the town of cats. Best surprise ever! It's the most beautiful place. Here are some #CatsofKotor 😍🐈 pic.twitter.com/OC8OuhT9L8 — Lehrer ♀️✊ 💜🤍💚 (@LehrerxCxD) July 18, 2017

據說這些貓咪最早是由水手們帶到科托爾的，他們在1918年奧匈帝國海軍發動的一次被稱為「卡塔羅兵變」（Cattaro mutiny）在這起叛亂中，他們將裝滿貓科動物的船隻停靠在科托爾灣，科托爾歷史上被義大利稱為「Cattoro」（義大利文讀音為嘎多囉），這座城市曾經處於威尼斯人的統治之下。 「科托爾是由威尼斯共和國建造的，威尼斯共和國的象徵是獅子，所以他們（貓咪）一直受到尊重，」特羅希娜指的是威尼斯共和國的守護神聖馬可獅子。

當地人表示：「這是因為在科托爾，貓咪被認為會給人們帶來好運。」（當地照片 Shutter Stock）

當地科托爾貓咪慈善組織（Charity Kotor Kitties ）也會協助餵養和治療流浪貓，該組織於 2018 年通過拜訪遊客成立，也有在進行流浪貓結紮工作，截至2023年4月，自成立以來已募得資金為8862隻流浪貓結紮。

科托爾的老城區還擁有聯合國教科文組織（UNESCO）雙重世界遺產地位。（當地照片 Shutter Stock）

對於歷史愛好者來說，科托爾的老城區還擁有聯合國教科文組織（UNESCO）雙重世界遺產地位，其中包含科托爾自然和文化歷史區域的一部分—— 16 至 17 世紀威尼斯所建構的防禦工事的一部分，並且擁有保存最完好的中世紀古城之一亞得里亞海的城鎮。儘管在 1979 年的地震中遭到嚴重破壞，一名建築師美食家暨曼迪（Vlasta Mandic） 解釋，目前都已經修復完成。