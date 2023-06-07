大陸科研人員發現宇宙中最古老恒星遺跡。圖為郭守敬望遠鏡。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，138億年前，宇宙誕生之初的第一代超大品質恒星是否存在，一直是困擾科學界的謎團。大陸科研人員通過多年研究，在國際上首次發現了第一代超大品質恒星的化學遺跡，從而證明了這類宇宙中最古老恒星的存在，這對探索恒星的起源與演化具有重要意義。該科研成果於北京時間6月7日在國際學術期刊《自然》線上發表。

為了揭開第一代超大品質恒星是否存在這個謎團，中國科學院國家天文台的科研團隊利用位於河北興隆的國家重大科技基礎設施－郭守敬望遠鏡開展了相關研究工作。科研人員通過該望遠鏡獲得的數百萬條恒星光譜，發現在銀河系銀暈上存在一顆品質大約為0.5個太陽品質的恒星，距離地球約3327光年，它的金屬元素含量極低，符合理論上第一代恒星終結後孕育的第二代恒星特徵。

中國科學院國家天文台副研究員邢千帆指出，他們利用LAMOST（郭守敬望遠鏡）產生的500多萬條恒星光譜，從中找出了鎂含量最低的一顆恒星，獲取了它的高解析度光譜，與超新星理論模型的計算值進行比較，確定了這顆恒星中的這些元素來自260倍太陽品質的第一代恒星。

據表示，第一代恒星品質可達太陽品質的140倍到260倍，屬於超大品質恒星，是宇宙中最古老的恒星。這類恒星存在於130多億年前宇宙誕生初期，但是壽命只有300萬年左右，隨後便會發生超新星爆發，孕育出科研人員們發現的第二代恒星。

邢千帆形象地比喻這次科研工作就是，通過現存的第二代恒星的DNA，發現了其父輩恒星的特徵。第一代恒星，它有很多「孩子」（第二代恒星），但是這些「孩子」裡最長壽的這個恒星，能活到現在，壽命已經達到130多億年。我們科研人員觀測到了這顆「長壽」恒星，並通過對它的研究，推出它的上一代恒星的品質、性質。

中國科學院國家天文台趙剛研究員指出，下一步科研團隊將通過LAMOST（郭守敬望遠鏡）的海量資料，來反演最初第一代恒星的不同品質恒星的分佈，探索整個宇宙的演化歷史和恒星的演化歷史。