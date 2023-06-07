麥卡倫雪莉王者形象大使許光漢，藉由品飲麥卡倫放鬆，希望能透過愉悅的放鬆時光把繁複的角色抽離。（麥卡倫提供）

「麥卡倫 印象風味」以自然及四季變化為靈感，透過「經典雪莉桶」和「雙雪莉桶」系列引領大眾詮釋專屬於個人的印象風味。（麥卡倫提供）

「麥卡倫 印象風味」體驗活動可品飲「雙雪莉桶15年」（左起）、「雙雪莉桶18年」、「雙雪莉桶12年」，透過不同調理方式呈現獨特香氣。（麥卡倫提供）

頂級威士忌領導品牌麥卡倫，以自家雪莉桶供應鏈、堅持100％雪莉橡木桶熟成以及六大標柱享譽全球，在威士忌鑑賞家和消費者心中有著無可撼動的「雪莉王者」地位。為讓更多威士忌愛好者親身感受「雪莉王者」的不凡魅力，以自然及四季變化為靈感推出《麥卡倫 印象風味》體驗活動，將春、夏、秋、冬淬鍊成一場光影爛漫的品酩體驗，引領消費者詮釋專屬於個人的麥卡倫印象風味，而麥卡倫雪莉王者形象大使 許光漢也親臨開幕記者會，感受最高品質雪莉橡木桶無與倫比的醇厚奧妙，探索麥卡倫的極致風味。

麥卡倫在純淨水質與絕佳的氣候的大自然中孕育而生，而在受惠於自然的同時，麥卡倫兩百年來致力於維護生態環境，完美詮釋追求卓越與自然共生的精神。麥卡倫對無與倫比的工藝、創意、創新及對雪莉酒潤桶工藝的堅持，為掌握最高品質的雪莉橡木桶，每年斥資超過15億台幣打造自家供應鏈，手工定製25000顆專屬於麥卡倫的全新雪莉橡木桶，佔蘇格蘭威士忌產業全新雪莉橡木桶近95％的年產量，最高的品質及穩定的供應來源，成就了麥卡倫「雪莉王者」的領導地位。

而麥卡倫秉持品牌不斷創新、突破的精神，於今年3月宣布與Grupo Estévez集團合作，該集團於赫雷斯的「雪莉三角洲」擁有著名葡萄園和酒窖的經營權，釀製和熟成頂級Valdespino品牌的雪莉酒和餐前酒。 Valdespino是赫雷斯最具歷史和聲譽的酒窖之一，其起源可以追溯到1264年，並擁有被視為最極致且珍稀的Pago de Macharnudo葡萄園獨家所有權。透過合作關係，Valdespino首次使用他們最頂級的雪莉酒進行潤桶，專門為麥卡倫打造最高品質的雪莉橡木桶，持續鞏固麥卡倫雪莉王者的領導地位。

品飲者對《麥卡倫 印象風味》的詮釋皆是獨特且專屬個人的，它可以是一張圖像、一段回憶、一首歌曲、一幅畫、是夢境或是想像中的美好畫面。像是當代攝影詩人Erik Madigan Heck深受麥卡倫莊園天然景色啟發，透過鏡頭捕捉麥卡倫「雪莉王者」的風味意象，以影像方式，透過對比的強烈對比色彩和光影來詮釋對麥卡倫的印象風味。然而，對麥卡倫釀酒師而言，帶有糖漬柑橘與牛奶糖香氣的「雙雪莉桶12年」，勾勒起小時候和家人圍繞在餐桌前等待媽媽烘焙的水果蛋糕出爐的時刻，那伴隨著糖漬櫻桃、糖漿與些許肉桂的氣息與「雙雪莉桶12年」相互呼應，以溫馨回憶畫面成為專屬於麥卡倫釀酒師的印象風味。

《麥卡倫 印象風味》體驗活動以百花齊放的春天做為開端，香醇風味「雙雪莉桶 12 年」搭配酸甜果乾調配專屬調酒，襯出雪莉橡木桶獨有的豐沛果香；夏天選用香氣馥郁「經典雪莉桶 12 年」搭配緩緩融化的冰球，直至杯壁霧氣升起，感受頃刻的清爽，此為致敬傳統蘇格蘭人自河川拾取冰凍石頭的品飲方式；而當時序入秋，嚴選當令鴨腿將其巧妙轉為酥脆綿密的可樂餅，搭配細緻溫潤的「雙雪莉桶 15年」將食材與酒款襯出豐富層次，享受兩者間譜出的優雅和諧；最後，冷冽的冬季則以溫潤並帶有橡木辛香餘韻的「雙雪莉桶 18年」作結尾，將2滴水滴入其中，讓香氣極致擴散，細品醇厚而優雅的橡木風味，透過《麥卡倫 印象風味》引領品飲者來創造對專屬個人的麥卡倫印象風味詮釋。

受到眾多國際精品品牌青睞的質感男神許光漢，以麥卡倫雪莉王者形象大使的身分出席《麥卡倫 印象風味》開幕記者會，首次以新身分亮相的許光漢，分享自己在歷經不同角色的細膩詮釋，對威士忌品飲的多重樣貌亦有更深刻的體會，出演多部影劇作品的他，對於鏡頭畫面的勾勒、視角呈現以及光影變化等細節格外重視，在親身鑑賞當代攝影詩人Erik Madigan Heck眼中的麥卡倫時，許光漢不禁讚嘆：「彷彿真的透過Erik Madigan Heck的鏡頭，身歷其境感受麥卡倫莊園陣陣輕拂的微風，與麥卡倫威士忌馥郁的層次風味！」提及對麥卡倫的印象風味。

許光漢也分享自己的對麥卡倫印象風味的詮釋：「對於我而言，每一部作品都是用盡全力，因為投入100％的用心，也需要能有效沉澱心情的方式，所以我很重視自己的＃MeTime，希望能透過愉悅的放鬆時光把繁複的角色抽離，更完整的沉澱自己。當我第一次品酩麥卡倫『雙雪莉桶15年』的時候，腦袋裡浮現出的就是我的專屬MeTime，下戲後的獨處，坐在客廳沙發上，燭台飄散出淡淡的柑橘香氣和隱約奶油香甜，既完美又平衡和諧，是我＃MeTime的最佳選擇。」最後，許光漢推薦各威士忌愛好者必定要來親身感受麥卡倫雪莉王者的魅力，找尋專屬於你的印象風味。

《麥卡倫 印象風味》系列品酩體驗，以自然及四季變化為靈感，透過麥卡倫「經典雪莉桶」和「雙雪莉桶」系列引領消費者詮釋專屬於個人的麥卡倫印象風味，活動將於2023年6月8日至6月11日在誠品信義店6F展演廳舉行，而高雄場及台中場分別預計於7月28日至7月30日及8月25日至8月27日登場，敬請全台威士忌愛好者拭目以待，台北場活動詳情請至官網。

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