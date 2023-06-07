4日屏東縣高樹鄉廣福大橋堤防附近，發生一起2死3傷的機車碰撞事故，經相關影片流出後，發現這一場「直線競速」車聚活動，另外從最新流出的畫面可見，4輛機車為1組，待收到起跑指令後，4輛機車便「油門催到底」一路向前衝，並且用「趴騎之姿」以降低風阻，最後是由1為灰衣騎士拔得頭籌。

「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專日前貼出網友投稿影片，從影片中可見，遠方有4輛機車「預備起跑」，當4騎士獲得起跑指令後，便「油門灌到底」，且以彎腰、騎士頭靠近機車龍頭「低趴之姿」騎乘，為能「降低風阻」讓車速提升一路向前衝，最後由1名穿著灰衣服騎士率先衝線拔得頭籌。

該車聚活動於屏東縣高樹鄉廣福大橋堤防附近舉辦，並從4日下午1時許開始，沒想到活動開始後於下午4時許發生嚴重車禍，警方獲報到場發現，機車零件散落一地，造成2死3傷，據悉，該活動採4輛機車1組「直線競速」，豈料，其中1組競速完後有2輛機車突然回頭，導致下一組已起跑的4輛機車煞車不及，釀成這起死傷事故。

據了解，現場至少有60人圍觀飆車，經清查車號，檢警傳喚10餘名現場人士到案，查出主辦的是一名20歲陳姓男子，陳男到案後供稱第一次辦活動，沒有想到就出人命，直喊「下次不敢了！」；目前全案朝公共危險罪偵辦。地方民眾表示，平常機車很少出沒防汛道路，但假日就會有各地來的騎士在現場競速，希望警方能杜絕這歪風。