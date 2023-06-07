美國債務上限達成協議消除近期市場的不確定性，貝萊德則認為，市場的焦點重新回到總體經濟未來的發展，由於勞動市場吃緊，預期利率會保持在較高水準更長一段時間，因此持續偏好優質的投資組合，而目前看好收益型資產。另外，未來可能會看到市場的注意力將轉移到美國正面臨的巨額債務負擔上，持有長天期政府債券的投資人將要求獲得更多風險補償。

貝萊德也預估，隨著政府試圖補上今年稍早因觸及債務上限所減少的資金，美國政府可能會大量發行國庫券，未來幾個月公債發行量可能大幅增加至1兆美元，這將遠高於2008年金融危機和疫情期間以外的正常發行量，這可能會增加固定收益的波動，尤其是期限非常短的債券。

整體而言，美國債務上限達成協議消除近期市場的不確定性，預計市場將轉為關注總體經濟的狀況。利率將長時間維持在較高的水準，因此看好品質優良的股票和債券且偏好收益型資產，看好短天期公債、新興市場當地貨幣債和通膨連結債券。

路博邁說，少數超大型科技股令標準普爾500指數的評價和表現比實際看起來更高、更好。今年以來，股價表現最亮眼是輝達，由於其發布遠優於分析師預期的盈餘數字後，其股價飆漲，也帶動其他相關科技股走高。

不過，當前經濟前景引發的市場不確定性遠遠高於指數報酬呈現的假象，路博邁投資團隊也同樣認為，現在並非承擔股市Beta風險的時刻，且長存續期資產並非首選標的。當經濟活動對高利率環境展現的韌性越高，利率居高不下的可能性也就越大，在考量短天期利率如此之高，投資人即偏向選短天期投資商品。