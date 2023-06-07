綠營性騷爭議連環爆，國民黨台北市議員游淑慧3日也曾在臉書提到，自己4年前首度參選議員時，曾在地方餐會遭一名喝醉的男性司法人員「拉住手不放」，強逼她喝一杯，游淑慧用力掙脫後還被嗆「女生不喝酒跟人家選什麼選？」媒體人黃揚明透露，游淑慧今(7日)在《午休不演了》節目說明後續，當時曾處理申訴的調查局人員告知，那位調查員之後又發生對女調查官強吻、襲胸的惡行而遭檢方起訴、依強制猥褻罪判緩刑。

游淑慧3日曾在臉書發文提到，2018年她剛參選從政時，「有一次在地方餐會上，被一位喝醉的男生拉住手不放，他硬要我喝一杯才放人，但我堅持不喝，旁邊很多人拉他勸他，但他依然抓著我的手腕，最後惱羞成怒、汚言穢語，甚至『說女生不喝酒跟人家選什麼選？』」

游淑慧說，「後來我用力掙脫、轉身離開，一離開我馬上就跟他所屬單位申訴，我氣的告訴他們『如果他們不處理，我就開記者會』。這個男人，還是個司法相關人員」。她指出，後來聽說該名男性被調往別區，兩年後聽另一位議員說，「他在該區也常酒後亂性，有次甚至酒後企圖強拉女下屬要進旅館。被逼提前退休。」

黃揚明今(7日)在臉書發文表示，游淑慧日前曾在政論節目中揭露，剛當選議員期間曾被調查局調查官強逼敬酒、扯手推肩的騷擾過程。今天她在《午休不演了》直播節目中說明後續：那天上完節目後，當時曾處理申訴的調查局人員告知，那位調查員之後又發生對女調查官強吻、襲胸的惡行而遭檢方起訴、依強制猥褻罪判緩刑。

黃揚明提到，游淑慧還透露，2018年初她正在爭取初選提名時，在地方跑攤時，曾有一位里長突然對她強抱、親吻，讓她有了陰影，從此盡量避開親自參加該里長轄區的活動，就算二人必須同場，她也會離得遠遠的。他不禁嘆「性騷擾在台灣真的是無所不在！」