名間鄉長陳翰立開心兩校棒球隊再度為名間鄉爭光，請他們吃火鍋，勉勵並表揚其優秀表現。（楊靜茹攝）

南投縣名間鄉新街國小棒球隊日前在謝國城盃獲全國亞軍，而新街國小棒球選手組成的、三光國中青少棒隊也獲斗六市長盃冠軍，讓長期關注棒球運動的名間鄉長陳翰立相當開心，邀選手、教練等人吃火鍋，勉勵他們的優秀表現，強調持續支持棒球隊各項需求，提供孩子更好的學習與訓練環境。

新街國小棒球隊在謝國城盃全國少棒錦標賽獲亞軍，球員開心能再度受邀至火鍋店打牙祭。（楊靜茹攝）

長期栽培優秀棒球選手的三光國中青少棒隊、名間鄉新街國小棒球隊，堪稱比賽常勝軍。三光國中青少棒隊獲斗六市長盃青少棒邀請賽冠軍，新街國小棒球隊在2023年謝國城盃全國少棒錦標賽獲亞軍，平了2021年隊史最佳紀錄，名間鄉長陳翰立特地請兩校選手、教練等人吃火鍋慶功，並頒發獎金，勉勵學生優秀表現。

新街國小棒球隊隊長、投手金祥恩在壘球擲遠比賽破紀錄，名間鄉長陳翰立特地頒發破紀錄獎金。（楊靜茹攝）

新街國小棒球隊隊長、投手金祥恩在南投縣中小學聯合運動會壘球擲遠比賽，擲出73公尺27破2014年縣運紀錄70公尺85，上月他在全國小學田徑錦標賽，又以74公尺16獲銀牌，再次刷新個人及全縣紀錄，獲陳翰立頒發破紀錄獎金。

三光國中青少棒隊隊長陳奕辰說，他從新街國小畢業後進入三光國中青少棒隊，陳翰立擔任南投縣議員開始，就十分關心球隊，時常發給加菜金，或幫忙找企業贊助球具，每次他們比賽後，也會請所有學員吃飯，即使陳翰立當了鄉長，還是很關心球隊球員，讓他們感到很窩心，他們會努力訓練，爭取好成績，回報所有幫助及關心他們的人。

三光國中、新街國小棒球隊成員的運動量很大，每個都是大食客，認為在火多店能吃很多肉、喝很多飲料很過癮。（楊靜茹攝）

陳翰立指出，他時常請棒球隊學員吃火鍋，孩子們也都很喜歡，三光國中青少棒隊、名間鄉新街國小棒球隊在畢賽前，他早已和孩子們約定好，若打進前3名，就一定請他們吃火鍋、打牙祭，非常開心兩校棒球隊再度為南投縣名間鄉爭光，勉勵並表揚孩子們的優秀表現。