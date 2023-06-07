今年3月7日公共政策網路參與平台有網友針對「周休3日」提案，希望讓台灣成為亞洲第1個周休3日的領頭羊。勞動部今(7)日與各部會、勞資團體展開研商會議，與會單位均體認國內面臨缺工，人力如何支撐周休3日帶來的改變會是問題，現階段不可能要全面強制執行。

今日研商會議中，出席單位包含教育部、國防部、經濟部、內政部、衛福部、文化部、農委會、國發會、國科會、金管會、行政院主計總處，以及全國產業總工會、全國中小企業總會等。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，勞工與資方團體都認為，增加休假看起來對勞工好，但要全面一致的強制執行是有困難的，雙方都提到缺工，尤其服務業若周休三日，休息時間增加下其實會讓服務內需大量增加，反而會更缺人力，副作用更大。

此外，很多勞工的工資和工作時間互相連動，對實際收入就會有影響，尤其對中小企業，「勞資雙方很難得在同個議題上有一致看法」。

從教育現場來看，中小學因為有上課時數的要求，每周平均每天上課7小時(節)，周休三日的話每天會變成9節課，寒暑假就可能得縮減才能上完；大學課程擠在4天，老師學生都會搶教室，科技大學也要有足夠的實作時數才能達到訓練效果。

從股市面來看指出，周休三日，一年下來證交稅會少300億，對全國金融市場都有連動影響；衛福部說，周休三日代表排班人力變多，加班時數也變多，加班費也增加，也會讓門診面臨調整。

交通部提到，國內旅遊大家出去玩，交通運輸需求相當大，現在已經缺司機了，人力不足下只會更缺工；國防部指出，增加休假日會影響平日訓練量；農委會則說，農產品是不等人的，休市日若增加，採收送來蔬果如何新鮮的供應到市場會是問題。